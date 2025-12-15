МИД Литвы: республика не пропустит через свою территорию белорусские удобрения

Глава литовского дипведомства Кестутис Будрис отметил, что Вильнюс продолжает придерживаться санкций ЕС против Минска

ВИЛЬНЮС, 15 декабря. /ТАСС/. Белорусские удобрения, санкции на импорт которых против Минска отменяются США после освобождения группы политзаключенных, не будут пропущены через Литву для транзита через Клайпедский государственный морской порт. Об этом в эфире национального радио LRT заявил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис.

"Санкции, введенные против Белоруссии Евросоюзом, продолжают действовать как в отношении импорта удобрений, так и в отношении заключения договоров на транзит. Мы их придерживаемся", - сказал он.

Глава МИД считает, что такую же позицию занимают и другие страны региона, являющиеся членами ЕС. "Пока санкции ЕС действуют, импорт белорусских удобрений через порты Литвы, Латвии, Польши невозможен", - утверждал он.