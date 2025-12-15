В Астане заявили, что РФ рассматривает прокладку газопровода через Казахстан

При этом Китай склоняется в пользу маршрута через Монголию, заявил министр энергетики республики Ерлан Аккенженов

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия продолжает рассматривать прокладку газопровода "Сила Сибири - 2" через территорию Казахстана, хотя Китай склоняется в пользу маршрута через Монголию. Об этом на пресс-конференции заявил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Я знаю, что наши коллеги из Российской Федерации серьезно рассматривают все-таки прокладку этого трубопровода через территорию Республики Казахстан, поскольку это обеспечило бы этим дополнительное потребление газа. Мы говорим о дополнительных 35 млрд, которые будут транспортироваться в Китайскую Народную Республику, и минимум 10 млрд, которые могли бы оставаться на территории республики [Казахстан]. То есть для ресурсной страны, коей является Российская Федерация, данный проект, несомненно, интересен", - сказал Аккенженов.

Он напомнил, что летом чрезвычайный и полномочный посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил, что КНР интересен маршрут через Монголию, потому что трубопровод через Казахстан будет дороже. При этом проект имеет экономический эффект для Казахстана. "Мы как министерство энергетики не можем давать каких-то политических оценок. Международным проектом этим занимается внешнеполитическое ведомство. Но экономический эффект от этого проекта, в будущем проходящего через территорию нашей страны, он несомненен. То есть это увеличение объемов, соответственно, это дополнительный транзит", - отметил министр.

Газопровод "Сила Сибири - 2" должен пройти с территории Ямала и Западной Сибири в Китай, его максимальная мощность составит 50 млрд куб. м в год. Россия в декабре 2023 года сообщала об окончательном согласовании условий строительства газопровода "Газпромом" и китайской CNPC. Ведутся изыскательские работы по прокладке участка трубопровода через Монголию.

В конце декабря 2024 года вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что процесс разработки маршрута газопровода из России через Казахстан в Китай запущен, его мощность составит 45 млрд куб. м, из них 10 млрд предназначены для газификации Казахстана.