Каллас: ЕС внесет в черный список по России 40 новых танкеров

Это первый раз с начала СВО, когда ЕС расширяет свой черный список по России, не дожидаясь принятия нового крупного санкционного пакета

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас © John Thys/ Pool via AP

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Главы МИД стран ЕС обсудят новые санкции против России, в частности, внесут в черный список 40 танкеров, якобы перевозящих российскую нефть. Об этом сообщила журналистам глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую министерскую встречу Евросоюза.

"Мы внесем в черный список 40 судов "теневого флота", а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы", - сказала она.

