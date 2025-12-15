Минэнерго Казахстана: транзит нефти из РФ в КНР не нужно согласовывать с США

Деятельность осуществляется в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным между Россией, Китаем и Республикой Казахстан, подчеркнул Ерлан Аккенженов

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Транзит нефти из России в Китай через территорию Казахстана не оплачивается в долларах и не нуждается в согласовании с США из-за введенных Вашингтоном санкций в отношении российских компаний, однако у Астаны "есть комфорт" по таким операциям. Об этом заявил на пресс-конференции глава Минэнерго Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Для того случая, который описываете вы, там американские компании не присутствуют, там не происходит оплата в американской валюте, соответственно вот таких освобождений - они не требуются. Но у нас есть комфорт по этим операциям, то есть на сегодняшний момент мы осуществляем деятельность в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным между РФ, КНР и Республикой Казахстан", - сказал он.

Аккенженов при этом напомнил, что по крупным компаниям в республике, где присутствуют попавшие под санкции российские участники, в Астане "по всем этим проектам получили так называемые освобождения от санкций, поскольку там присутствуют американские компании и задействована американская финансовая система, то есть все платежи проходят в долларах".

3 декабря на сайте телеканала RTVI была опубликована статья, в которой утверждалось, что Казахстан готов остановить транзит российской нефти, опасаясь санкций со стороны США. В материале утверждалось, что решение о закрытии транзита должно было быть принято после получения разъяснений от Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), куда, по информации телеканала, обратилась Астана.