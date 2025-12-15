Приморье вошло в тройку лидеров по экономической привлекательности

Высокую позицию региону обеспечили результаты по индексам роста предпринимательской активности и валовых доходов населения

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Приморский край занял третье место в рейтинге самых экономически перспективных регионов страны, уступив только Москве и Московской области по итогам девяти месяцев 2025 года. Такую оценку по результатам исследования опережающих индикаторов опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ.

В Минэкономразвития края пояснили, что высокую позицию региону обеспечили результаты по двум ключевым показателям рейтинга: индексу роста предпринимательской активности (95 баллов из 100) и индексу роста валовых доходов населения (84 балла).

"В основе нашего роста - значительное увеличение инвестиций и валового регионального продукта. За последние пять лет приток инвестиций в основной капитал Приморья увеличился более чем на 240 миллиардов рублей, а только за девять месяцев 2025 года край привлек почти 300 млрд рублей капитальных вложений", - отметил министр экономического развития Приморского края Андрей Блохин. По его словам, рост инвестиций по итогам трех кварталов составил 8,3%, что значительно опережает среднероссийские и окружные показатели и свидетельствует о растущем доверии бизнеса к экономике края.

Экономический рост находит отражение и в ключевом показателе - валовом региональном продукте. По итогам 2025 года ожидается достижение ВРП в объеме более 2,3 трлн рублей. "Прирост к уровню прошлого года составляет более 300 млрд рублей. Реальный рост оценивается в 2%, что подтверждает устойчивую положительную динамику даже в условиях внешних вызовов", - сказал Блохин.

Министр добавил, что инвестиционный интерес к Приморью демонстрируют как российские, так и зарубежные компании. Особую активность проявляют инвесторы из дружественных стран, таких как Беларусь, Казахстан, Монголия, Китай, Индия и Вьетнам. Они ориентированы на проекты с высокой добавленной стоимостью, с использованием преференциальных режимов, в том числе международной территории опережающего развития, где минимальный порог вложений начинается от 500 млн рублей.