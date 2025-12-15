Казахстан после атаки на КТК ведет оценку убытков

Министр энергетики республики Ерлан Аккенженов отметил, что дальнейшее развитие событий прокомментирует МИД

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Оценка убытков ведется Казахстаном после атаки по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) украинским морским беспилотником в конце ноября. Об этом сообщил на пресс-конференции министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Касательно убытков - <...> такая оценка ведется, дальнейшее развитие событий, думаю, что прокомментирует министерство иностранных дел", - сказал он.

Аккенженов отметил, что "политических заявлений со стороны министерства энергетики не может быть", отметив при этом ранее высказанную позицию МИД, который выразил протест по поводу атаки. "В соответствии с политическим заявлением МИД, Казахстан осуждает такого плана атаки. Атаки на гражданскую, критическую инфраструктуру, мы считаем, что они недопустимы", - сказал министр, отметив, что КТК работает по международным законам и "только малая часть" в нем принадлежит российским компаниям.