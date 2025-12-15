Т-банк и Сбербанк запускают межбанковские переводы по QR-коду

Они доступны клиентам Сбера с версией приложения 17.0 на Android и пользователям Т-банка с дебетовой картой Black на Android с версией приложения 7.21 и выше

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Т-банк и Сбербанк первыми в РФ запускают перевод между клиентами разных банков с помощью QR-кода. Об этом сообщили в пресс-службе Т-банка.

Так, получатель денежного перевода генерирует в своем мобильном приложении QR-код и показывает его отправителю - клиенту Т-банка или Сбербанка. Последний затем сканирует QR-код камерой мобильного телефона и переводит деньги. Кроме того, новая функция позволяет также сгенерировать ссылку для перевода и поделиться ею с отправителем.

"Это новый для российского рынка сервис. Мы даем клиентам возможность экономить время на рутинных действиях: чтобы быстро переводить деньги, теперь нужен только QR-код. Перепроверять данные получателя или вбивать его номер телефона не требуется - его банк и номер заранее указаны", - отметил вице-президент Т-банка Сергей Хромов.

Межбанковские переводы по QR-коду доступны клиентам Сбербанка с версией приложения 17.0 на Android и клиентам Т-банка с дебетовой картой Black на Android с версией приложения 7.21 и выше.