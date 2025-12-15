Кабмин ожидает рост доходов бюджета в среднем на 2,1% в год с 2026 года

Расходы федерального бюджета к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в два раза к уровню 2019 года

Редакция сайта ТАСС

Здание Дома правительства РФ © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Доходы федерального бюджета, как ожидается, с 2026 года будут расти в среднем на 2,1% в год. Это следует из утвержденного председателем правительства России Михаилом Мишустиным бюджетного прогноза до 2042 года.

"Базовый сценарий бюджетного прогноза предполагает поступательный рост доходов федерального бюджета в реальном выражении начиная с 2026 года в среднем на 2,1% в год. Расходы федерального бюджета, как ожидается, к 2042 году в реальном выражении увеличатся более чем в 2 раза к уровню 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Бюджетный прогноз подготовлен на основе базового и консервативного вариантов прогноза социально-экономического развития РФ на долгосрочный период. "При подготовке документа были учтены задачи по достижению утвержденных президентом национальных целей развития, необходимость выполнения социальных обязательств перед гражданами, а также реализации национальных проектов и государственных программ", - указали в правительстве.

Бюджетный прогноз на долгосрочный период содержит характеристики и прогноз показателей федерального бюджета и отражает динамику его основных параметров до 2042 года, включая параметры финансирования нацпроектов и госпрограмм за пределами планового периода. "Параметры бюджетного прогноза учитываются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и при долгосрочном планировании", - отметили в кабмине.

Бюджетный прогноз разрабатывается каждые 6 лет на 12 и более лет на основе долгосрочного прогноза социально-экономического развития России.