Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии

Индексы Мосбиржи и РТС снижались на 0,16%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня также снижается.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 0,16% - до 2 735,08 и 1 080,66 пункта соответственно. Курс юаня снижался на 0,4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,2355 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 727,85 пункта (-0,42%), индекс РТС составлял 1 077,81 пункта (-0,42%). В это же время курс юаня ускорил падение до 11,1915 рубля (-4,8 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии терял 0,36% и находился на уровне 2 729,76 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.