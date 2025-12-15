Число китайских клиентов Т-банка с начала года выросло на 49%

Т-банк уже ввел китайский интерфейс в своих банкоматах, а также перевел приложение на китайский язык

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Т-банк отмечает спрос на российские финтех-услуги со стороны граждан Китая за последние три года, только за 11 месяцев 2025 года число китайских пользователей банковскими услугами выросло на 49%. Об этом сообщила ТАСС вице-президент, директор по развитию розничных сегментов Т-банка Вера Лейченко.

"С 2023 по 2025 год число клиентов Т-банка из Китая увеличилось более чем в четыре раза, поэтому мы адаптируем свои продукты под растущую китаеязычную аудиторию", - сказала она. В частности, только с января по ноябрь 2025 года число клиентов Т-банка из Китая выросло на 49% по сравнению с прошлым годом и составило более 80 тыс. человек. "Мы приветствуем развитие партнерства с Китаем и готовы предоставлять новые передовые технологические решения для физлиц и для бизнеса", - заметила Лейченко.

Т-банк уже ввел китайский интерфейс в своих банкоматах, а также запустил круглосуточную поддержку клиентов на китайском языке. Теперь пользователи могут на китайском просматривать свои счета, карты, платежи и другие разделы в мобильном приложении. Напомним, китайский стал пятым иностранным языком, на котором работает приложение, где сейчас также доступны английский, узбекский, таджикский и киргизский языки.