Минэнерго Казахстана: в США проявляют интерес к активам "Лукойла" из-за санкций

Глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов отметил, что Астана обладает приоритетным правом выкупа и решит, воспользуется им или нет

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Американские компании и инвесторы из соседних с Казахстаном стран из-за санкций проявляют интерес к приобретению активов "Лукойла" в Казахстане, при этом Астана обладает приоритетным правом выкупа и решит, воспользуется им или нет. Об этом заявил глава Минэнерго республики Ерлан Аккенженов.

"Как я и говорил, правительство [Казахстана] на сегодняшний момент не проводит никаких переговоров по покупке данных активов. Но я знаю, что очень много компаний проявляют интерес. Это и американские компании, и компании соседних стран у нас в регионе. Поэтому давайте дождемся, но хочу напомнить о том, что у Республики Казахстан в соответствии с кодексом о недропользовании есть приоритетное право и в будущем мы решим, воспользуемся мы им или нет", - сказал он.

Аккенженов отметил, что в настоящее время США продлили срок введения в действие санкций до середины января. "Поэтому мы все с нетерпением ждем завершения этих сроков и дальнейших действий", - сказал он. В октябре Минфин США включил "Лукойл" в новый пакет американских санкций, 10 декабря в США сообщили, что лицензия на операции по продаже зарубежных активов продлена до 17 января.