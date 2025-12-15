"Ъ": ГП просит обратить в доход РФ КИМП, завышавший цены на продукцию для ВС

Согласно данным газеты, речь идет о заводах ООО "10-ГПЗ", ОАО "ОК-Лоза" и ООО "ГПЗ-2 Тверь"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ подала иск об обращении в доход государства холдинга КИМП, который завышал стоимость продукции для нужд Вооруженных сил страны, сообщает "Коммерсантъ".

Согласно данным газеты, речь идет о заводах ООО "10-ГПЗ", ОАО "ОК-Лоза" и ООО "ГПЗ-2 Тверь", входящих в холдинг КИМП, которые поставляют подшипниковую продукцию для нужд ВС РФ, а также крупнейших оборонных предприятий. Отмечается, что акционеры компании Дмитрий Гордица и Алексей Кулешов и связанные с ними лица приняли ряд мер для завышения предприятиями стоимости продукции в несколько раз, что привело к их обогащению и причинению ущерба оборонному комплексу страны.

Генпрокуратура уточнила, что в период с 2020 по 2025 год заключено свыше 300 контрактов на сумму более чем 150 млрд руб. с крупнейшими оборонными заводами страны - АО "НПК "Уралвагонзавод имени Ф. Э. Дзержинского", АО "Курганский машиностроительный завод", АО "Брянский автомобильный завод", АО "81-й бронетанковый ремонтный завод", АО "163-й бронетанковый ремонтный завод", АО "560-й бронетанковый ремонтный завод", АО "Смоленский авиационный завод" и другими.

Как следует из иска ведомства, после незаконного установления монополии Кулешов и Гордица до восьми раз увеличили количество нормо-часов для производства продукции без технических и экономических оснований, что привело к искусственному удорожанию товара в 5-10 раз.