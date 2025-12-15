"Победа" разрешила перевозку питомцев на соседнем кресле
07:18
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Лоукостер "Победа" предоставил пассажирам возможность перевозить питомца на соседнем кресле, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Уточняется, что услуга доступна за дополнительную плату, ее можно получить только в момент оформления билета.
По правилам предоставления услуги животное должно находиться в переноске размерами не более 55х35х30 см, а ее вес вместе с питомцем не должен превышать 15 кг. Также клиенту необходимо занять среднее место в блоке кресел, а переноску разместить у иллюминатора.