Задержанные на пути из Крыма и в Крым поезда ввели в график

В пути задерживались пять составов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Все поезда дальнего следования "Таврия", ранее задержанные на пути в Крым и из Крыма, введены в график. Об этом сообщили в Telegram-канале перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Все поезда "Таврия", задержанные в пути 14 декабря, введены в график либо прибыли на станции назначения", - говорится в сообщении.

Пять поездов "Таврия" задерживались в пути 14 декабря, время задержки составляло от получаса до шести часов. Причины задержки не уточнялись.