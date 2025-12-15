Индекс гособлигаций РФ превысил 119 пунктов впервые с 15 сентября

По состоянию на 10:00 мск индекс RGBI рос на 0,18% - до 119,16 пункта

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Индекс гособлигаций РФ (RGBI) поднялся выше уровня 119 пунктов впервые с 15 сентября 2025 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск индекс RGBI рос на 0,18% - до 119,16 пункта. К 10:15 мск индекс гособлигаций РФ незначительно замедлил рост и находился на отметке в 119,14 пункта (+0,16%).

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа рассчитывает индекс RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.