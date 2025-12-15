В Казахстане допустили строительство двух ТЭЦ без льготного кредита от России

По словам министра энергетики республики Ерлена Аккенженова, строительство ТЭЦ в Кокшетау уже ведется на средства Казахстана, осенью на объекте начаты земляные работы

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Казахстан не получил ответа от России по вопросу предоставления льготного межгосударственного кредита на строительство ТЭЦ в городах Семей и Усть-Каменогорск. Если ситуация не изменится, придется реализовывать проекты своими силами, сообщил министр энергетики республики Ерлен Аккенженов на пресс-конференции.

Ранее в Казахстане планировалось строительство трех ТЭЦ при участии РФ.

По словам министра, строительство ТЭЦ в Кокшетау уже ведется на средства республики, осенью на объекте начаты земляные работы. Заказчиком проекта является АО "Самрук- Энерго". "Касательно двух остальных ТЭЦ (в Семее и Усть-Каменогорске - прим. ТАСС), на сегодняшний момент мы не получили ответ по льготному финансированию от Российской Федерации. Данный вопрос поднимается казахстанской стороной в удобные моменты, пока по льготному межгосударственному кредиту ответа с российской стороны нет. В будущем, если ситуация будет складываться таким же образом, Казахстану придется эти проекты реализовывать самостоятельно", - сказал Аккенженов.

Соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске было подписано в 2024 году, документ предусматривал предоставление казахстанской стороне льготного (субсидированного) экспортного кредита от российской стороны. В июле премьер-министр Олжас Бектенов сообщил, что возведение ТЭЦ в Кокшетау казахстанская сторона начала самостоятельно. В конце октября председатель правления казахстанского АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов заявлял, что Казахстан и Россия обговаривают финальные условия возможного финансирования строительства со стороны РФ ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске.