Объем торгов фьючерсами на акции ETF пяти стран превысил 55 млн рублей

Торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов, отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины, начались на срочном рынке Мосбиржи 28 октября 2025 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Объем торгов расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины, с момента старта 28 октября превысил 55 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила управляющий директор рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

"Мы видим интерес инвесторов к этим инструментам срочного рынка. Объем торгов с момента старта торгов превысил 55 млн руб., самыми популярными стали контракты на акции фонда, который отслеживает фондовый индекс Китая (доля 29%). Объем открытых позиций по новым страновым фьючерсам - более 22 млн рублей", - отметила она.

Торги расчетными фьючерсными контрактами на акции пяти биржевых инвестиционных фондов (ETF), отслеживающих фондовые индексы Бразилии, Китая, Саудовской Аравии, ЮАР и Аргентины, начались на срочном рынке Мосбиржи 28 октября 2025 года. Новые инструменты открыли инвесторам возможность участвовать в движении акций крупнейших развивающихся экономик мира, а также, как ожидается, могут обеспечить более глубокую диверсификацию инвестиций и помочь повысить эффективность хеджирования портфеля ценных бумаг.

Расчетные фьючерсные контракты ориентированы на широкий круг инвесторов, не предполагают владения базовыми активами и, как следствие, не несут инфраструктурных рисков. Расчеты по фьючерсам проходят в российских рублях. Для каждого контракта одновременно в торгах поддерживаются две серии с ближайшими сроками исполнения.