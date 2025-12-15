PTI: парламент Индии призвал правительство диверсифицировать импорт нефти

Индия может столкнуться с неопределенностью в отношении импорта сырой нефти из-за санкций в отношении Ирана, Венесуэлы и России

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 декабря. /ТАСС/. Комитет по делам госпредприятий нижней палаты парламента Индии призвал правительство активизировать диверсификацию источников импорта нефти в связи с конфликтами в мире и в условиях роста геополитических рисков. Об этом сообщает агентство Press Trust of India (PTI).

"Индия удовлетворяет около 89% своих потребностей в сырой нефти за счет импорта, и, учитывая конфликты между Россией и Украиной, Израилем и ХАМАС, санкции в отношении некоторых нефтедобывающих стран (таких как Иран, Венесуэла, Россия), политические и гражданские беспорядки, Индия может столкнуться с неопределенностью в отношении импорта сырой нефти, что может негативно сказаться на бесперебойных поставках энергоносителей и их стоимости" - цитирует агентство доклад комитета.

В связи с этим в комитете рекомендовали Министерству нефти и природного газа Индии совместно с государственными нефтяными компаниями активизировать усилия по диверсификации источников сырой нефти как в географическом, так и в контрактном плане, увеличить стратегические запасы нефти и разработать новые маршруты импорта. По мнению авторов документа, правительству необходимо внедрить инструменты управления рисками, такие как альтернативные сделки по закупке нефти для страховки от финансовых потерь и гибкие срочные контракты в целях обеспечения энергетической безопасности.

Комитет также призвал усилить координацию министерства и внешнеполитического ведомства для укрепления дипломатических связей Индии со странами - производителями нефти, обеспечения благоприятных условий для инвестиций и решения вопросов налогообложения и регулирования, с которыми сталкиваются индийские компании за рубежом.

В рамках диверсификации источников поставки энергоносителей Индия в ноябре впервые с 2021 года закупила 2 млн баррелей нефти у Гайаны. Протяженность маршрута доставки составляет 11 тыс. морских миль (17,7 тыс. км). Как заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх, Нью-Дели не опасается нехватки нефти из-за возникающих проблем, но предвидит трудности для импортеров, которым придется выбирать более длинные маршруты, что означает увеличение ставок фрахта и страховых платежей.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа пошлины США на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми. Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта, который превышает 85% потребности страны. Индийские нефтеперерабатывающие заводы закупают нефть более чем из трех десятков стран.