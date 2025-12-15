"Газпром нефть" за счет ИИ приблизила старт разработки месторождений примерно на год

Директор по геологоразведке Юрий Масалкин напомнил, что "Газпром нефть" приступила к созданию цифровых геологических моделей для поиска и добычи углеводородов еще 30 лет назад

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Специалисты "Газпром нефти" за счет использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) смогли ускорить интерпретацию результатов сейсморазведки от 10% до 30%, что позволило приблизить старт разработки месторождений примерно на год. Об этом сообщил журналистам директор по геологоразведке Юрий Масалкин в кулуарах конференции "ПроГРРесс".

"Благодаря внедрению ИИ "Газпром нефти" удалось значительно сократить цикл геологоразведочных проектов. С помощью интеллектуальных алгоритмов компания ускорила этап интерпретации результатов сейсморазведки от 10 до 30 процентов, что позволило приблизить старт разработки месторождения примерно на год", - сказал он.

По словам Масалкина, искусственный интеллект помогает быстро и точно интерпретировать данные сейсморазведки. И это касается не только новых проектов.

"С помощью ИИ мы получаем возможность заново открыть для себя хорошо изученные и знакомые районы, в том числе в Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и в Западной Сибири, где добыча ведется уже около 50 лет", - добавил он.

Цифровые инструменты также помогают компании объединить огромные массивы ранее проведенных исследований, найти в них закономерности, которые традиционными методами обнаружить было невозможно. "Это позволяет открыть новые залежи, которые при выходе в эти регионы десятилетия назад не были видны", - отметил Масалкин.

Он напомнил, что "Газпром нефть" приступила к созданию цифровых геологических моделей для поиска и добычи углеводородов еще 30 лет назад.