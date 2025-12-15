"Газпром нефть" намерена полностью обеспечить себя технологиями геологоразведки

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" намерена на долгосрочную перспективу полностью обеспечить себя технологиями геологоразведки, а также оборудованием. Об этом сообщил журналистам директор по геологоразведке Юрий Масалкин в кулуарах конференции "ПроГРРесс".

"Если говорить про технологии, то мне кажется, что сегодня у нас есть все необходимое для проведения геологоразведочных проектов даже высокой сложности. Мы самостоятельно занимаемся разработкой новых решений для геологоразведки. В том числе для того, чтобы обеспечить технологическую независимость на долгосрочную перспективу. В первую очередь это решения, которые касаются высокотехнологичной геофизики для исследования тонкослоистых пропластков, ТрИЗ, трещиноватых, кавернозных коллекторов", - сказал он.

По его словам, "Газпром нефть" с российским партнером, который занимается производством геофизического оборудования, изготовили примерно 80% таких приборов.

"Мы в партнерстве ставим техническое задание, предоставляем объект, где это можно протестировать. Думаю, что совместно мы вскоре сможем решить задачу импортонезависимости высокотехнологичной геофизики", - добавил Масалкин.

"Газпром нефть" также создала и внедрила целый ряд цифровых инструментов для сопровождения геологоразведки, например, по интерпретации результатов полевых работ и создания высокоточных моделей недр. "С его помощью уже сегодня геологи выделяют перспективные зоны и определяют места для бурения скважин. Продукт позволяет оптимизировать время интерпретации данных на 30%. Экономия трудозатрат - от нескольких месяцев до года", - сказал он.

В 2025 году "Газпром нефть" с помощью ИИ также автоматизировала процесс интерпретации горизонтов и выделения разломов, что позволило повысить качество результата и ускорить переход к следующим этапам создания 3D-модели залежей. Кроме того, компания внедрила цифровой двойник сейсморазведки, которая на основе больших данных подсказывает, как лучше спланировать ГРР-проекты, оценить риски и обойтись минимально необходимыми ресурсами для проведения сейсморазведки.