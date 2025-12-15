Минцифры: порталом "Госуслуги" пользуется 120 млн человек

С момента запуска портала более 1,5 млн пар заключили брак после подачи заявления через "Госуслуги"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Около 120 млн человек используют портал "Госуслуги", при этом ежедневно через него подается более двух млн заявлений, говорится в сообщении Минцифры РФ.

"Сегодня "Госуслугами" пользуются 120 млн человек", - отмечается в сообщении.

Ежедневно через портал подается свыше двух млн заявлений, а получение услуги занимает от одной минуты до 72 часов. Кроме того, на платформе создано более четырех млн личных кабинетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

С момента запуска портала более 1,5 млн пар заключили брак после подачи заявления через "Госуслуги". Родители более одного млн детей зарегистрировали их рождение онлайн, свыше 600 тыс. семей получили сертификаты на материнский капитал. Почти 6 млн заявлений было подано родителями первоклассников на зачисление детей в школу.

Также более трех млн абитуриентов направили в вузы свыше 13 млн заявлений. Пользователи портала более 230 млн раз записывались на прием к врачу. Подростки оформили в приложении "Госуслуги культура" более 12 млн "Пушкинских карт". Пользователи сервиса "Госключ" подписали свыше 40 млн электронных документов, а граждане 26 млн раз в удобной форме обращались в органы власти через платформу обратной связи.