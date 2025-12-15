В Арктике стоимость бурения скважины в 10 раз превышает сложные залежи

Шанс геологического успеха в арктической зоне составляет около 20%, отметил директор по геологоразведке Юрий Масалкин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Шансы найти новые запасы в Арктике при бурении скважины составляют порядка 20%, а стоимость работ примерно в 10 раз выше даже разработки сложных залежей. Об этом сообщил журналистам директор по геологоразведке Юрий Масалкин в кулуарах конференции "ПроГРРесс".

"Арктическая зона крайне мало изучена. И если в Восточной Сибири хотя бы велась геологоразведка и открыто много месторождений, то на отдельных участках Арктики исторически работы не велись совсем и бывает, что на 500 км тундры нет ни одной поисково-разведочной скважины. Шанс геологического успеха в Арктике - примерно 20%, а стоимость скважины может быть в 10 раз больше, чем при бурении даже на сложные ачимовские залежи", - сказал он.

По словам Масалкина, интерес к Арктике связан с тем, что геологоразведка в традиционных местах добычи не позволяет сохранять нужный уровень добычи в перспективе. Поэтому компания выделила стратегические направления: добыча трудноизвлекаемых ресурсов, развитие в Арктике и Восточной Сибири, шельф, вовлечение в разработку остаточных извлекаемых запасов и создание решений для повышения коэффициента извлечения нефти.

"Следующая стратегическая ставка - это новые поисковые зоны на суше. В них входят Арктика и Восточная Сибирь. Это слабоизученные регионы со слаборазвитой - в сравнении с Западной Сибирью - инфраструктурой", - сказал он.

Что касается Восточной Сибири, то ее отличает огромная площадь и разброс, высокая распределенность запасов по разным районам. Плотность ресурсной базы Восточной Сибири в 20 раз ниже, чем в Западной, добавил он.

"То есть там есть средние и крупные месторождения, но расстояния между ними огромные. Это инфраструктурный, организационный и управленческий вызов - создать конструкцию взаимодействия, при которой можно успешно и рентабельно работать со столь распределенными активами", - отметил Масалкин.