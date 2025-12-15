Rzeczpospolita: польские военные концерны завершают год с рекордной прибылью

По информации газеты, прибыль главного польского частного оружейного концерна Grupa WB выросла за период с 2021 года по 2025 год примерно в девять раз

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Крупнейшие оборонные концерны Польши PGZ (Polska grupa zbrojeniowa) и Grupa WB завершают 2025 год с рекордной прибылью. Об этом пишет газета Rzeczpospolita.

По данным издания, общий годовой доход двух концернов составит около 25 млрд злотых (около $6,25 млрд), причем свыше 20 млрд злотых из этой суммы приходится на PGZ. При этом газета указывает, что в 2024 году прибыль этого концерна составила 13,9 млрд злотых (около $3,47 млрд) - примерно на 40% меньше, чем в 2025 году. В 2021 году доходы PGZ не превышали 6 млрд злотых (около $1,5 млрд).

Как указывает Rzeczpospolita, прибыль главного польского частного оружейного концерна Grupa WB выросла за период с 2021 года по 2025 год примерно в девять раз - с 340 млн злотых (около $85 млн) до 3 млрд злотых (около $750 млн).

Согласно прогнозу издания, в 2026 году доходы польских оборонных концернов вновь возрастут.