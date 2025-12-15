ЕК в начале 2026 года предложит странам ЕС ввести запрет на поставки нефти РФ

Еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен заявил, что Еврокомиссия "хочет полностью избавиться от российских энергоресурсов"

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия в начале 2026 года выступит с предложением о введении запрета для стран ЕС закупать российскую нефть. Об этом заявил журналистам еврокомиссар по энергетике Дан Йёргенсен по прибытии на встречу министров энергетики ЕС.

"В начале 2026 года Еврокомиссия внесет предложение по запрету оставшихся поставок российской нефти в ЕС", - сказал он.

Поставки российской нефти морским путем в ЕС были запрещены еще в 2023 году. Сейчас она поставляется в страны Европы, в частности в Венгрию, по трубопроводам.

Йёргенсен признал, что ЕС сейчас "ввозит больше российского газа, чем нефти", но Еврокомиссия "хочет полностью избавиться от российских энергоресурсов".

Он напомнил, что предложения о полном запрете любых поставок российского газа с 1 января 2028 года было в начале декабря утверждено Советом ЕС по принципу квалифицированного большинства и в 2026 году начнет реализовываться.

По его словам, оба эти запрета носят бессрочный характер и никак не связаны, например, с прекращением конфликта на Украине, поскольку они относятся к торговой, а не санкционной политике Евросоюза. "Даже когда мир на Украине будет заключен", ЕС "более никогда не будет зависеть от российского газа", утверждал он. На этом же основании Еврокомиссия добилась проведения голосования по этим запретам в Совете ЕС по принципу квалифицированного большинства, а не консенсуса, как того требуют санкционные решения.