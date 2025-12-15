"Газпром нефть" сфокусирует геологоразведку в Западной и Восточной Сибири

Компания также планирует работу в Волго-Уральском регионе

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Газпром нефть" планирует в ближайшие годы сфокусировать внимание на геологоразведочных работах (ГРР) в Западной и Восточной Сибири, а также в Волго-Уральском регионе. Об этом сообщил журналистам директор по геологоразведке Юрий Масалкин в кулуарах конференции "ПроГРРесс".

"Если говорить про этот и следующий годы, то фокусом внимания геологоразведки компании является Западная и Восточная Сибирь, а также Волго-Уральский регион", - сказал он.

По его словам, компания планирует подготовить к разработке запасы ноябрьского региона, где у компании уже сформирована развитая инфраструктура. В этом регионе значительная часть участков недоисследована, а на части территорий даже не покрыта 3D-сейсморазведкой. В ближайшие годы компания планирует исследовать эти участки", - сказал Масалкин.

Компания ведет изучение и участков на севере ЯНАО. В 2025 году она проведет сейсморазведку на участках Обской губы, работы будут продолжены и в следующем году, добавил директор по геологоразведке "Газпром нефти".

Восточная Сибирь также остается стратегическим направлением для компании. Одним из крупных проектов в этом регионе является изучение и разработка Чонской группы активов, в которую входят Игнялинский, Вакунайский и Тымпучиканский участки на границе Якутии и Иркутской области.

"Мы также продолжаем геологоразведку на юго-западе Оренбургской области, где два года назад выявили крупное месторождение. Открытие стало одним из крупнейших для Волго-Уральского региона. Сейчас ведется бурение уже второй скважины", - сообщил Масалкин.