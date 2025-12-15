Восстановление аэропортов Донбасса и Новороссии планируют начать с 2028 года

Восстановительные работы запланированы в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне и Запорожье

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Активное восстановление аэропортов Донецка, Луганска и Мариуполя может начаться с 2028 года, заявил первый замглавы Минтранса Константин Пашков на заседании президиума Совета законодателей.

"Запланировано восстановление аэропортов в Донецке, Луганске, Мариуполе, а также в Херсоне и Запорожье", - сказал он, отметив, что министерство ждет прекращения боевых действий и возможности работать.

"По нашим планам, начиная с 2028 года мы начнем активную стадию восстановления", - добавил он.

Ранее глава Минтранса Андрей Никитин говорил, что число действующих аэропортов в России за ближайшие пять лет должно вырасти до 241, в том числе 5 появятся в Донбассе и Новороссии - Мариуполе, Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне.