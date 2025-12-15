В Приангарье перенесли суд по делу о банкротстве химфармзавода

Задолженность предприятия составляет 333,7 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 15 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Иркутской области отложил на 9 февраля 2026 года рассмотрение иска о банкротстве Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода. Об этом говорится в картотеке арбитражных дел.

С иском о банкротстве предприятия обратилась межрайонная ИФНС №24 по Иркутской области. 28 января 2025 года началось рассмотрение иска. Завод подал ходатайство об отложении судебного заседания для заключения мирового соглашения. Ходатайство было удовлетворено, судебное заседание несколько раз откладывалось.

"Судебное заседание отложено до 11:30 (06:30 мск) 9 февраля 2026 года", - говорится в материалах дела. Причины отложения рассмотрение данного иска, пока не указываются.

Размер задолженности предприятия по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 333,7 млн рублей. В декабре 2022 года УФНС по области обращалось с требованием признать завод банкротом из-за задолженности в 356 млн рублей. В мае 2023 года стороны заключили мировое соглашение.

Строительство завода в Усолье-Сибирском началось в 1966 году, в 1970 году состоялся запуск производства первой субстанции - анальгина. В 2002 году завод акционировали, он входит в перечень системообразующих. По данным с сайта завода, предприятие занимается производством фармсубстанций, в том числе психотропных и сильнодействующих, а также выпуском лекарств.