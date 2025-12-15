В Донбассе и Новороссии 1,6 млн граждан назначили федеральную пенсию

Средний размер федеральной пенсии составляет 22 тыс. рублей

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Федеральная пенсия назначена почти 1 млн 600 тыс. граждан из Донбасса и Новороссии. Об этом сообщил замминистра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов на заседании Президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании Российской Федерации.

"Если говорить по ключевым направлениям работы, то пенсия по законодательству Российской Федерации назначена уже почти на 1 млн 600 тыс. пенсионеров", - сказал он.

Пудов напомнил, что средний размер федеральной пенсии составляет 22 тыс. рублей.