В Новороссии и Донбассе протяженность восстановленных дорог составила 12 тыс. км

На проведение работ запланировали 700 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Общая протяженность восстановленных дорог в Новороссии и Донбассе в период с 2026 года по 2030 год составит 12 тыс. км, или 56% от общей протяженности дорог новых субъектов РФ, заявил первый замглавы Минтранса РФ Константин Пашков на заседании президиума Совета законодателей.

По его словам, на проведение этих работ запланированы средств федерального бюджета в объеме 700 млрд рублей.

"В период с 2026 по 2030 год планируем восстановить еще 4 900 км дорог. И таким образом к 2030 году общая протяженность восстановленных дорог составит более 12 тыс. км, или 56% от общей протяженности дорог новых субъектов Российской Федерации. Это цифра общая 21 тыс. км, на которых в настоящее время осуществляется дорожная деятельность. Общий объем средств федерального бюджета на указанные цели прогнозируется в 700 млрд рублей", - сказал он.

Пашков добавил, что с 2026 по 2030 год в этих регионах планируется расширить еще 309 км автодорог, а до 2028 года завершить работы по строительству обхода Мариуполя.

"В период с 2026 по 2030 год до четырех полос планируется расширить еще 309 км автодорог. Также до 2028 года планируем завершить работы по строительству обхода Мариуполя - это 31 км, а в 2025 году восстановлено более 2 600 км дорог в регионах, о которых идет речь, - в частности, в Донецкой Республике - 804, в ЛНР - 1000 км, в Запорожской - 354, в Херсонской - 388, в том числе за счет средств федерального бюджета", - подытожил первый замглавы Минтранса РФ.