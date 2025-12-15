ЦРПТ: эксперимент по маркировке гигиенических товаров в России прошел успешно

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Первое пилотное испытание системы маркировки "Честный знак" в группе товаров санитарно-гигиенического назначения успешно прошло в России. В рамках теста была промаркирована партия зубных щеток, сообщила пресс-служба Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак").

"Во время эксперимента коды маркировки наносили методом прямой печати на упаковку с использованием термотрансферного принтера. Участники отработали полный технологический цикл: генерацию кодов, нанесение, последующее сканирование и передачу данных в государственную информационную систему. Испытания признаны успешными", - говорится в сообщении.

Как сообщила руководитель отдела технического регулирования SPLAT Global и лидер проекта "Честный знак" в группе компаний SPLAT Надежда Гуськова, компания заранее готовилась к маркировке косметики и бытовой химии, а теперь первой протестировала систему в новой товарной группе. "Мы уверены, что раннее участие в пилотах - залог успешного запуска маркировки в промышленном масштабе", - приводит ЦРПТ слова Гуськовой.

Руководитель управления товаров народного потребления системы "Честный знак" Варвара Михайлова подчеркнула, что участие в эксперименте позволяет компаниям выявить технические особенности, адаптировать процессы под требования регулятора и заранее подготовиться к обязательному внедрению маркировки. "Важно, что в ходе тестирования участники не несут затрат на оборудование для нанесения кодов и сами коды маркировки", - отметила она.

Пилот проводится в рамках подготовки к введению обязательной маркировки товаров этой категории. Согласно постановлению правительства РФ, испытания продлятся до 31 августа 2026 года и охватят широкий перечень продукции: изделия из бумаги и ваты, гигиенические принадлежности (включая ватные палочки и диски), зубные щетки, расчески, губки для мытья посуды и другие товары.