На транспорт Донбасса и Новороссии выделили 930 млрд рублей

Основной задачей станет интеграция транспортной инфраструктуры регионов в единую систему России

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Общий объем средств на восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса и Новороссии в период с 2022 года по 2030 год составляет более 930 млрд рублей, сообщил первый замминистра транспорта РФ Константин Пашков.

"Общий объем средств по линии Минтранса в период с 2022 по 2030 год на восстановление новых регионов составляет более 930 млрд рублей", - сказал он на заседании президиума Совета законодателей, назвав развитие транспортной системы этих регионов ключевым приоритетом.

Основной задачей является интеграция транспортной инфраструктуры регионов в единую систему РФ, отметил Пашков.

Пашков отметил, что до 2030 года планируется завершить восстановление комплексов вокзалов в городах Волноваха и Белокуракино и ряда вагонных и локомотивных депо. Вместе с РЖД подготовлена предварительная оценка экономической эффективности и необходимости строительства еще двух участков новой железнодорожной линии Карбидный - Мелитополь. Стоимость строительства составляет от 66 до 100 млрд руб. добавил Пашков.