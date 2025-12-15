"Калашников" представил электрический мотоцикл "Иж-Эндуро" с коляской

Модель может использоваться сотрудниками силовых структур и спасательных служб

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Концерн "Калашников" представил обновленную модель электрического мотоцикла "Иж-Эндуро" - с коляской, который может использоваться сотрудниками силовых структур и спасательных служб. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале концерна.

"Концерн "Калашников" впервые представляет электрический мотоцикл "Иж-Эндуро" с коляской, который стал продолжением линейки специализированной мототехники, созданной концерном в 2025 году. Новая модель может использоваться в качестве транспортного средства сотрудниками силовых структур и спасательных служб, а также любителями активного отдыха и путешествий", - говорится в сообщении.

Мотоцикл имеет несколько версий. Вариант с двумя мотор-колесами мощностью по 3 кВт подходит для несложных маршрутов и городских поездок; с мотор-колесами по 5 кВт - для решения задач, требующих повышенной мощности и для более сложных маршрутов. Вариант мотоцикла с мощностью 4 кВт является балансом мощности и экономичности, а мотоцикл с двигателем внутреннего сгорания на 450 куб. см - классический вариант.

"Он надежный, имеет удобное управление и способен развивать скорость 100-150 км/ч в зависимости от версии. Базовая коляска создает дополнительные возможности для перевозки разных грузов и может быть модифицирована под потребности заказчика. Помимо коляски возможна установка прицепа", - пояснили в концерне.

Максимальная скорость - 120 км/ч, запас хода - до 100 км, вес мотоцикла - 220 кг.