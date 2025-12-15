Аксаков допустил снижение ЦБ ключевой ставки на предстоящем заседании

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку также считает, что в 2026 году снижение ставки продолжится

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что Банк России может снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта (п.п.), до 16% годовых. Об этом депутат сообщил на пресс-конференции в ТАСС.

"Полагаю, что на 0,5 п.п. точно снизится, до 16%", - сказал он, комментируя предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке.

Также Аксаков считает, что в следующем году снижение ключевой ставки продолжится. "В общем, я ожидаю, что ключевая ставка будет снижаться, и она начнет снижаться уже в следующем году, в феврале, на первом заседании совета директоров", - отметил он.

ЦБ РФ 24 октября 2025 года снизил ключевую ставку на 0,5 п.п. - до 16,5% годовых. Следующее заседание по ставке запланировано на 19 декабря.