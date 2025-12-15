Летевший из Москвы в Астану борт сел в Омске

Причиной стала метель в столице Казахстана

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 15 декабря. /ТАСС/. Самолет, который летел из Москвы в Астану, совершил посадку на запасном аэродроме в Омске из-за сильного ветра и метели в столице Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта Астаны.

По данным пресс-службы, сегодня в период с 13:30 до 14:10 (11:10 - 12:10 мск) "в районе аэропорта прошел циклон, сопровождавшийся резким ухудшением погодных условий и снижением видимости до порядка 200 м". "В указанный промежуток времени изменения в расписании затронули два рейса. <...> По рейсу Москва - Астана экипажем было принято решение об уходе на запасной аэродром в Омске", - говорится в сообщении.

Еще один рейс в Алма-Ату задержан в столичном аэропорту в ожидании погодных условий для вылета, добавили в пресс-службе.

В связи с погодными условиями пассажиров просят уточнять статус рейсов на официальном сайте аэропорта.

Как передает корреспондент ТАСС, с утра в Астане наблюдается сильная метель, накануне жители столицы получили по смс предупреждения о том, что порывы ветра 15 декабря могут достигать 30 метров в секунду. На 16 декабря в городе прогнозируют также ненастную погоду с порывами ветра до 25 метров в секунду. Ряд трасс, ведущих из Астаны в другие города, закрыты из-за гололеда и сильного ветра, водителей просят проявлять осторожность.