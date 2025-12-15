"Норникель": ситуация на рынке платиноидов будет зависеть от инвестактивности

Согласно обзору компании, без учета инвестиционного спроса рынок палладия в 2025 году будет сбалансирован

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Без учета инвестиционного спроса рынок палладия в 2025 году будет сбалансирован, рынок платины - в дефиците 0,3 млн унций. При этом в 2026 году многое будет зависеть от динамики инвестиционной активности. Об этом говорится в обзоре рынка металлов, подготовленном "Норникелем".

"В целом рынок палладия, как ожидается, будет достаточно сбалансированным в 2025 году, если не учитывать инвестиционный спрос. Если учесть инвестиции, на рынке образуется дефицит 0,2 млн унций", - говорится там. При этом рынок платины, за исключением инвестиций, демонстрирует дефицит примерно 0,3 млн унций в 2025 году, который увеличивается до 0,4 млн унций при учете инвестиционного спроса.

"Что касается 2026 года, многое будет зависеть от динамики инвестиционной активности. Если его не учитывать, дефицит на рынке палладия, как ожидается, достигнет 0,1 млн унций, тогда как по платине дефицит, вероятно, останется на уровне 2025 года", - отмечает "Норникель".

Тем добавили, что объем предложения со стороны компании "Норникель" остается стабильным, тогда как российское предложение в целом, как ожидается, вырастет 2026-2027 годах после запуска Черногорского месторождения.

Ценовое ралли

С начала июля цена на платину выросла на 20%, а на палладий на 38%. В компании отметили, что это было в основном обусловлено всплеском инвестиционного интереса к металлам платиновой группы на фоне рекордного роста цен на золото. "Повышенное внимание инвесторов к платине пришлось на период благоприятной фундаментальной конъюнктуры, когда возникли перебои в поставках из Южной Африки, произошло укрепление спроса на ювелирные изделия в Китае и увеличение выпуска автомобилей с ДВС", - добавили в "Норникеле". Палладий также привлек определенный инвестиционный спрос вслед за повышенным интересом к золоту и платине, отметили там.

Дополнительную поддержку ценам на металл оказало резкое сокращение поставок палладия из Северной Америки, устойчивый спрос со стороны автомобильной промышленности, а также риски потенциальной нестабильности на рынке, поскольку результаты антидемпингового расследования в США все еще не известны. Ценовое ралли в металлах платиновой группы усиливалось растущими ожиданиями смягчения денежно-кредитной политики ФРС.

О спросе на металлы

Кроме того, "Норникель" ожидает, что в 2025 году спрос со стороны автопрома на палладий вырастет на 1%, а на платину снизится на 2%. В 2026 году мировое производство автомобилей, как ожидается, увеличится на 3% - до 99 млн единиц, спрос на палладий вырастет на 2%, а на платину снизится на 4%. "Противоположные тенденции в спросе на палладий и платину в автомобильной промышленности обусловлены изменением структуры силовых установок, поскольку оснащенные палладием гибридные автомобили заменяют дизельные модели, базирующиеся на платине", - добавили там.

Другие ключевые промышленные сегменты продолжат расширяться: на 2% по палладию и на 3% по платине в 2025 году, чему способствует продолжающееся расширение дата-центров, связанных с развитием искусственного интеллекта, а также зарождающееся использование палладия в производстве стекла.

"В 2026 году мы ожидаем увеличения потребления на 5% по обоим металлам в связи с вводом в эксплуатацию новых мощностей по производству очищенной терефталевой кислоты и параксилола в Китае после замедления в 2025 году. Первичное предложение, как ожидается, сократится на 6% по палладию и на 3% по платине в 2025 году, а в 2026 году снижение замедлится", - подчеркнули в "Норникеле".