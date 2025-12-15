"Норникель" прогнозирует равновесие на рынке меди в 2025 году

Предложение прогнозируется на уровне около 27,7 млн тонн

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Мировой рынок меди в 2025 году останется близким к равновесию с небольшим профицитом, в 2026 году он может вновь перейти к дефициту, следует из обзора рынка металлов, подготовленного "Норникелем".

"В целом ожидается, что в 2025 году рынок рафинированной меди останется близким к равновесию: предложение прогнозируется на уровне около 27,7 млн тонн (+3%), а спрос - примерно 27,6 млн тонн (+4%), что предполагает небольшой профицит. В 2026 году, согласно прогнозу, оба показателя продолжат увеличиваться, до порядка 28,3 млн тонн (+2%) по предложению и 28,4 млн тонн (+3%) по спросу, в результате чего рынок вновь перейдет к дефициту и постепенному ужесточению фундаментальных параметров рынка", - говорится в обзоре.

В компании отмечают, что несмотря на относительно сбалансированную картину в краткосрочной перспективе, устойчивое недовыполнение производственных планов и задержки запуска новых проектов, а также ограниченный объем инвестиций в разработку новых месторождений поддерживают повышенные структурные риски для предложения на фоне продолжающегося роста потребления электроэнергии на душу населения, электрификации транспорта, энергоперехода и цифровизации, основанной на технологиях искусственного интеллекта, которые выступают мощными долгосрочными драйверами спроса на медь.

О ситуации с ценами и спросом на медь

В "Норникеле" уточнили, что цены на медь по-прежнему отражают дисбаланс между ограниченным предложением и неравномерным спросом. "Котировки меди на LME выросли примерно с $9 195 за тонну в начале мая до уровней выше $10 300 за тонну после перебоев на месторождении Grasberg и к началу декабря превысили $11 500 за тонну. Помимо фундаментальных факторов спроса и предложения, заметную роль в этом ценовом ралли сыграли сохраняющиеся ожидания введения импортных пошлин в США в рамках Section 232 на катодную медь, которые могут вступить в силу с 2027 года", - говорится в отчете.

На рост цен на медь также повлиял устойчивый дефицит первичного предложения, считают в компании.

Ожидается, что добыча меди из руды составит около 23,4 млн тонн (+0,4%) в 2025 году и 23,8 млн тонн (+1,9%) в 2026 году.

"Понижение прогноза во многом связано с проблемами на руднике Grasberg в Индонезии и Kamoa-Kakula в ДРК, которые вместе сократили предложение на несколько сотен тысяч тонн в сравнении с ранее ожидаемом объемом. Структурные сложности на ElTeniente в Чили, а также задержки по ряду других проектов в Африке и в Северной и Южной Америке дополнительно усугубляют ситуацию и указывают на затяжной период ограниченной доступности концентрата", - подчеркнули в "Норникеле".

Спрос на медь демонстрирует неоднозначную динамику по регионам. В Китае электрификация транспорта, рост генерации из возобновляемых источников энергии и увеличение расходов на развитие сетевой инфраструктуры поддерживают потребление, однако затяжная коррекция в секторе недвижимости продолжает оказывать давление на спрос. В Европе высокие цены на энергоносители и ослабленная потребительская уверенность ограничили промышленную активность. Несмотря на это расходы на развитие сетевой инфраструктуры и возобновляемой энергетики остаются относительно устойчивыми. В США инвестиции в обрабатывающую промышленность продолжают находиться в положительной зоне за счет расширения дата-центров, отметили в "Норникеле".

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

Основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос" Владимира Потанина (владеет 37% акций) и "Русал", основанный Олегом Дерипаской (26,39% акций).