"Норникель" ожидает профицита на рынке никеля в 2025-2026 годах

В компании напомнили, что мировой рынок никеля находится в состоянии профицита уже четвертый год подряд

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Норникель" ожидает сохранения профицита на мировом рынке никеля в 2025-2026 годах на уровне около 200 тыс. тонн на фоне продолжающегося роста производства в Индонезии, говорится в обзоре мирового рынка металлов компании.

"Ожидается, что мировой рынок никеля останется в состоянии профицита более 200 тыс. тонн Ni как в 2025, так и в 2026 году. В оценку на 2026 год уже заложена корректировка на возможные перебои, учитывающая производственные риски и регуляторные ограничения в Индонезии", - отмечается в обзоре. При отсутствии подобных перебоев профицит может оказаться еще выше.

В "Норникеле" напомнили, что мировой рынок никеля находится в состоянии профицита уже четвертый год подряд. Причиной дисбаланса компания называет не слабый спрос, который, напротив, продолжает устойчиво расти, а слишком быстрое увеличение предложения на фоне роста производства в Индонезии.

Так, мировой спрос на никель, по оценке компании, вырастет на 6% - до 3,62 млн тонн в 2025 году и еще на 6%, до 3,83 млн тонн, в 2026 году. В то же время мировое производство никеля в 2025 году, по прогнозу, увеличится на 6%, до 3,86 млн тонн, а в 2026 году - еще на 6%, до 4,1 млн тонн. При этом более 66% мирового объема производства будет приходиться на индонезийское сырье.

С августа правительство Индонезии принимает меры по сдерживанию избыточного предложения и улучшению управления отраслью. В частности, были усилены меры контроля за лицензированием и скорректированы квоты на добычу. В "Норникеле" назвали эти шаги позитивным сигналом в средне- и долгосрочной перспективе, отметив при этом, что в краткосрочном периоде их эффект остается ограниченным.

В дальнейшем основным драйвером роста спроса на никель в компании считают производство нержавеющей стали при дополнительной поддержке со стороны других секторов.

"Однако этого роста спроса недостаточно, чтобы компенсировать продолжающееся расширение предложения, сформированного за счет Индонезии. Фактически лишь Индонезия, последовательно ограничивая производство и проводя политику, направленную на увеличение добавленной стоимости от никелевой отрасли, может приблизить рынок никеля к балансу", - добавили в "Норникеле".