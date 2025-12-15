Авторы контента во "ВКонтакте" увеличили заработок в 1,5 раза

Драйвером роста, как сообщили в соцсети, стал новый формат монетизации через рекламу товаров и получение процента с каждой продажи

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Авторы оригинального контента видео и нативных форматов в социальной сети "ВКонтакте" увеличили свой заработок в 2025 году в 1,5 раза, по сравнению с 2024 годом, до 2,23 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба платформы.

"В 2025 году авторы получили крупнейший доход за всю историю сервиса VK Donut - 2,23 млрд рублей. Это в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Новые возможности в сервисе, в том числе многоуровневые подписки и цели для сбора, помогают авторам получать регулярную поддержку, а зрителям - доступ к эксклюзивному контенту и более тесному общению с креаторами", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2025 году количество рекламных интеграций через сервис VK AdBlogger выросло в 2,5 раза, число подключенных сообществ превысило 69 тыс. Драйвером роста, как сообщили в соцсети, стал новый формат монетизации через рекламу товаров и получение процента с каждой продажи. "Этот вид рекламы особенно популярен у микроинфлюенсеров: 79% авторов с продажами - сообщества до 50 тысяч подписчиков", - добавили в пресс-службе.

"Самыми востребованными категориями у подписчиков по итогам года стали развлечения, хобби и творчество, бьюти-тематика, комьюнити по интересам, образование и блоги инфлюенсеров. Растет сегмент бизнес-сообществ: в 2025 году их совокупная аудитория увеличилась на 292 млн подписчиков", - добавили в пресс-службе.