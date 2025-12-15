В Калининградской области открыли гигафабрику аккумуляторов для электрокаров

Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей

© Александр Батов/ ТАСС

НЕМАН /Калининградская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Первую в России гигафабрику по производству литий-ионных аккумуляторных батарей для электромобилей открыла госкорпорация "Росатом" в городе Неман Калининградской области. В опытно-промышленную эксплуатацию гигафабрику запустил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы открываем опытно-промышленную эксплуатацию, а летом следующего года мы должны уже выйти на серийное производство и уже в рамках производственного процесса поставлять ключевые элементы электродвижения и "электрификации 2.0" в промышленность нашей страны. В чем технологический смысл происходящего? Уже стало <...> общей истиной, что XXI век это век электричества, "зеленой" устойчивой энергии и крайне эффективного ее использования. <...> Но это электричество нужно сохранить, донести до потребителей, максимально эффективно использовать его и в интересах граждан, и в интересах промышленности. И вот целая технологическая цепочка накоплений энергии, ее передачи в транспортные средства, его передачи в промышленные предприятия, это новое дополнительное служение Росатома", - сказал Лихачев на церемонии открытия.

О проекте

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт/час в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии").

Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечит выпуск одной батарейной ячейки всего за 1 секунду. Новое предприятие создаст более 1,2 тыс. рабочих мест, вместе с сопутствующими производствами работу получат около 1,5 тыс. человек.

Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера". Производство размещается на участке площадью 23,6 га. Протяженность производственных линий гигафабрики - 2,5 км.