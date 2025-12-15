Дмитриев: попытки использовать активы РФ - посягательство на систему резервов США

Глава РФПИ выразил уверенность в том, что Банк России выиграет судебное дело против Euroclear

Специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев © Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Использование Евросоюзом российских активов является посягательством на международную систему резервов США. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Попытки клептократов ЕС незаконно использовать российские резервы - это жестокое посягательство на права собственности и систему международных резервов, созданную Соединенными Штатами", - написал он в X.

Ранее глава РФПИ выразил уверенность в том, что Банк России выиграет судебное дело против Euroclear и обязательно вернет незаконно использованные ЕС российские активы.

В пресс-службе Арбитражного суда города Москвы сообщили ТАСС, что исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. поступило в суд 12 декабря 2025 года, сумма искового заявления составила 18,1 трлн руб.

О деле

В Банке России ранее сообщили ТАСС, что иск связан с причинением вреда ЦБ незаконными действиями Euroclear. В ЦБ указали, что порядок исполнения судебного акта за счет активов ответчика (Euroclear), в том числе находящихся в иностранных юрисдикциях - как в дружественных, так и в недружественных странах, - будет определен после вступления решения суда в законную силу.

Сумма ущерба складывается из суммы заблокированных средств ЦБ РФ, стоимости заблокированных ценных бумаг и упущенной выгоды.

Подача иска, помимо прочего, обусловлена официально объявленными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ РФ, а также намерениями использовать эти активы для передачи третьим лицам.

Российский регулятор также сообщил, что Банк России рассматривает возможность защиты интересов и в международных судах, и арбитражах с последующим приведением в исполнение актов таких судов в государствах - членах ООН.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. 185 млрд евро хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия в настоящее время добивается решения стран ЕС об экспроприации активов России под прикрытием схемы "репарационного кредита", чтобы использовать эти деньги для финансирования Украины в 2026-2027 годах.