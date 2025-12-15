"Циан" начал конвертацию депозитарных расписок своей "дочки" в акции

Речь идет об американских депозитарных расписках, которые учитываются в иностранных депозитариях, и держатели которых ранее не смогли конвертировать их из-за санкций

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. МКПАО "Циан" запустил принудительную конвертацию расписок своей дочерней компании МКАО "ЦН" в обыкновенные акции. Об этом говорится в сообщении компании.

"Международная компания публичное акционерное общество "Циан", ведущая цифровая платформа операций с недвижимостью в России, сообщает о начале принудительной конвертации расписок дочерней компании МКАО "ЦН" (до редомициляции - Cian Plc) в обыкновенные акции МКАО "ЦН", - отмечается в сообщении.

Речь идет об американских депозитарных расписках (АДР), которые учитываются в иностранных депозитариях, и держатели которых ранее не смогли конвертировать их из-за санкций. Теперь для конвертации они могут подать заявку депозитарию "Ракурс инвест" с 15 декабря 2025 года по 14 апреля 2026 года включительно. Если заявление не будет подано, бумаги держателя расписок не будут конвертированы.

Ранее "Циан" сообщал о запуске автоматической и принудительной конвертации депозитарных расписок. Отмечалось, что процедура принудительной конвертации может быть начата не ранее, чем через 60 календарных дней с даты регистрации МКАО "ЦН".

Бывшая холдинговая компания "Циан", Cian Plc, сообщила о редомициляции в Россию 15 октября. Это завершающий этап корпоративной реструктуризации "Циан". Отмечалось, что после переезда из кипрской юрисдикции расписки Cian Plc будут автоматически и принудительно конвертированы в акции редомицилированной компании. Компания рассматривает варианты последующего обмена этих ценных бумаг на акции МКПАО "Циан", которые торгуются на Московской бирже.