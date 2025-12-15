ЕС ввел критерии для дополнительных санкций против Белоруссии

Ограничительные меры будут согласованы позднее, отметили в Совете Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. ЕС ввел новые критерии для дополнительных санкций против Белоруссии, которые он теперь будет вводить под предлогом установления фактов "подрыва демократии или угрозы для нее" в странах Евросоюза. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Санкции по этим новым критериям пока не введены, они будут согласованы позднее.

"Совет ЕС ввел новые критерии для включения в черный список физических лиц и организаций, связанных с действиями, которые подрывают демократию или угрожают ей в странах ЕС, ответственность за которые возложена на Белоруссию", - говорится в заявлении.

Эти новые критерии ведены по инициативе Литвы после недавних инцидентов с нарушениями воздушного пространства этой страны воздушными шарами контрабандистов сигарет с территории Белоруссии.