"Газпром нефть" начала сотрудничество с университетом Халифы из ОАЭ

Российские студенты корпоративных магистратур "Газпром нефти" также смогут участвовать в краткосрочных программах обмена

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Университет науки и технологий Халифы (ОАЭ) стал участником системы "Лига вузов "Газпром нефти", в которую входят ведущие вузы России, Индии и Китая. Сотрудничество позволит партнерам обмениваться опытом в сфере промышленных инноваций, а также развивать образовательные программы и научные проекты в энергетике, сообщили в компании.

"Ключевыми направлениями совместной работы станут искусственный интеллект, анализ данных, геология и зеленые технологии. Студенты университета Халифы будут участвовать в бизнес-программах, хакатонах и кейс-чемпионатах экосистемы поддержки технологического предпринимательства "Энерготехнохаб Петербург", созданной при участии "Газпром нефти". В рамках партнерства они получат практический опыт работы в проектах, направленных на решение передовых технологических задач", - отметили в "Газпром нефти".

Российские студенты корпоративных магистратур "Газпром нефти" также смогут участвовать в краткосрочных программах обмена с учащимися университета Халифы.

"Партнерство с "Газпром нефтью", одним из технологических лидеров мировой нефтегазовой отрасли, открывает уникальные возможности для наших преподавателей, исследователей и студентов", - заявил президент университета Халифа Ибрагим Аль-Хаджири. По его словам, кафедра нефтяной инженерии вуза занимает 7-е место в мировых рейтингах, а ряд исследовательских центров сфокусирован на вопросах энергетики, устойчивого развития, улавливания углерода и водородных технологий.

"Мы создаем формат, в рамках которого студенты из России и Объединенных Арабских Эмиратов смогут вместе работать над технологическими вызовами, участвовать в хакатонах и обмениваться идеями. Тем самым мы формируем международное сообщество талантов, готовое решать самые сложные задачи в энергетике. Этот подход позволит будущим инженерам получить практический опыт на международном уровне и применить лучшие практики", - отметил ректор корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.

В "Газпром нефти" также сообщили, что компания участвует в создании международной платформы удаленной занятости для стран БРИКС, к которой смогут подключиться и специалисты из ОАЭ.

Лига вузов "Газпром нефти" - система взаимодействия компании с высшими учебными заведениями, в которую входят уже 48 ведущих университетов из России и других стран. Благодаря ей обмен научной и образовательной информацией между участниками проходит в формате единого окна. Такая кооперация обеспечивает создание новых факультетов, магистратур, лабораторий, стимулирует запуск исследований и грантовых программ.