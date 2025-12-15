Мишустин прибыл в Центр практической подготовки для машиностроения

Премьер-министр РФ ознакомится с работой центра и проведет совещание о реализации технологической политики

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Центр практической подготовки для машиностроения на базе особой экономической зоны "Технополис Москва".

Мишустин ознакомится с работой центра и проведет совещание о реализации технологической политики.

В мероприятии также примут участие заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, министр просвещения Сергей Кравцов, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

О центре

Новый центр практической подготовки для машиностроения организован как инновационное пространство для практической подготовки высококвалифицированных кадров со средним профессиональным образованием в сфере машиностроения с учетом потребностей экономики Москвы.

Передовые программы обучения, мастерские, оснащенные самым современным оборудованием, тесное сотрудничество с будущими работодателями обеспечат высокое качество подготовки востребованных специалистов.

Центр позволяет организовать обучение более 1,5 тыс. человек в год. За весь период (2 года 10 месяцев) каждый студент пройдет углубленную практическую подготовку общим объемом 2 тыс. часов. Это около 65% от общего времени, отведенного наотработку профессиональных навыков.

В 2025-2026 учебном году обучение на площадке пройдут студенты шести колледжей по трем специальностям: технология машиностроения, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования.

В центре располагается высокотехнологичный комплекс, включающий 5 мастерских, оснащенных 69 станками, а также 3 лаборатории.

Практические занятия ведут 16 наиболее опытных и компетентных мастеров производственного обучения колледжа, а также 6 действующих сотрудников резидентов ОЭЗ "Технополис Москва", Филиала АО "ОДК" "ОДК-Салют", ООО "СКТБ ПР", АО "ТЗМОИ" и АО "НПО Торий", ООО "Микробор". Каждый студент имеет доступ к оборудованию высочайшего класса.