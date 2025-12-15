"Автоваз" сообщил о старте продаж обновленной Lada Vesta модельного 2026 года

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. "Автоваз" начал продажи Lada Vesta модельного 2026 года, оснащенной новой электронной архитектурой с картой-ключом и обновленной мультимедийной системой, сообщила пресс-служба автопроизводителя.

"Lada объявляет о старте продаж Vesta 2026 модельного года. Автомобили этого семейства стали еще комфортнее и технологичнее. Обновления включают новую электронную архитектуру с ключ-картой с функциями бесключевого доступа и дистанционного запуска двигателя, обновленную мультимедийную систему EnjoY с проекционным решением PlayAuto с экосистемой сервисов "Сбера" и партнеров", - сказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что ключ-карта позволяет автоматически разблокировать двери при приближении владельца и автоматически блокировать их при отдалении. С ее же помощью можно дистанционно запустить двигатель для предварительного прогрева или охлаждения салона.

Все версии автомобиля теперь также оснащены передними электростеклоподъемниками с автоматическим режимом.

Рекомендованная розничная цена на Lada Vesta в базовой комплектации остается на прежнем уровне и начинается от 1,5 млн рублей. Стоимость пакета технологических обновлений 2026 модельного года, включающего новую электронную архитектуру и другие опции, составит от 54 тыс. рублей.

Кроме того, расширена цветовая гамма - окраска "Тайфун" в сером металлике, ранее доступная только для спортивных версий, теперь предлагается для всего семейства Vesta.