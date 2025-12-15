ТАСС: РФ за 10 месяцев на 14% увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию

Так, они достигли 17,7 млрд куб. м

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Россия по итогам января - октября увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 14%, до 17,7 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции.

Согласно информации ведомства, в октябре Турция импортировала из РФ по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку" суммарно 1,63 млрд куб. м.

Всего за 10 месяцев прокачка российского газа в Турцию достигла 17,7 млрд куб. м (+14%). Если учитывать также и отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) (в 2025 году они пока не осуществлялись), то рост общих поставок российского газа в Турцию в январе - октябре 2025 года составляет 12%.

По итогам 2024 года Россия увеличила трубопроводные поставки газа в Турцию на 2,6%, до чуть более 21 млрд куб. м. Совокупные поставки газа из РФ в Турцию с учетом СПГ составили более 21,5 млрд куб. м.

Россия поставляет газ в Турцию по двум трубопроводам через Черное море. "Голубой поток" был введен в начале 2003 года, его проектная мощность составляет 16 млрд куб. м в год, общая протяженность - 1 213 км. Экспортный газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток, одна из которых предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Суммарная мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м, его эксплуатация началась в январе 2020 года.

Потребление газа в Турции в октябре нынешнего года составило 4,4 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе данных турецкой биржи EPIAS. В целом за 10 месяцев 2025 года спрос на газ в Турции вырос на 19%.