Патрушев принял участие в закладке судов на первой в РФ цифровой верфи в Карелии

Они будут использоваться для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных отвалах в Азовском и Черном морях

© Эдуард Тур/ ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 декабря. /ТАСС/. Помощник президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев принял участие в церемонии закладки килей двух самоходных грузоотвозных шаланд на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (ОССЗ) в Петрозаводске, передает корреспондент ТАСС. Это первые из шести судов, строящихся по заказу "Росморпорта", они будут использоваться для приема, транспортировки и разгрузки грунта на подводных отвалах в Азовском и Черном морях.

В церемонии закладки килей также приняли участие полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя и глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Сегодня мы присутствуем при закладке килей двух судов для проведения ремонтных дноуглубительных работ, которые станут первой продукцией, выпускаемой в новом блоке корпусных цехов. Это событие является важным шагом в деле возрождения отечественного дноуглубительного флота", - сказал Патрушев.

Это первые суда, заложенные на новых производственных мощностях. По данным правительства Карелии, каждое из них рассчитано на экипаж из шести человек. Отличительная особенность новых грунтоотвозных шаланд - раскрытие корпуса по всей длине судна с помощью гидравлических приводов. Такая схема разгрузки ранее не применялась в отечественном судостроении. Для улучшения маневренных характеристик суда оснащены носовым подруливающим устройством.

Модернизация ОССЗ

Инвестиционный проект по глубокой модернизации Онежского судостроительно-судоремонтного завода, результатом которого стало появление первой в стране цифровой верфи, удалось реализовать при поддержке Николая Патрушева.

Новые производственные мощности ОССЗ были построены в рамках первой очереди модернизации завода. Отмечается, что это уникальный центр компетенций цифрового судостроения, который может быть использован в качестве прототипа для других проектов судостроительных заводов страны. Новые цеха предназначены для строительства сухогрузов, в том числе смешанного типа "река - море", судов технического флота и буксиров, включая суда ледового класса.

Модернизация Онежского судостроительно-судоремонтного завода позволит увеличить его производственные мощности более чем в два раза - с трех до восьми судов ежегодно. Наличие у Карелии опыта строительства технических судов позволяет многим регионам России, в том числе дальневосточным, рассматривать ОССЗ как надежную площадку для размещения заказов, добавили в правительстве.

В ходе визита на предприятие Игорь Руденя и Николай Патрушев ознакомились с работой новых цехов и обсудили второй этап модернизации завода - на эти цели ОССЗ уже выделены средства.