Технологии промышленного накопления энергии будут тиражировать в РФ и за рубежом

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт/час в год располагается в Неманском районе Калининградской области

НЕМАН /Калининградская область/, 15 декабря. /ТАСС/. Росатом планирует тиражировать технологии производства промышленных накопителей на территории России и за рубежом. Об этом журналистам заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в рамках открытия первой в стране гигафабрики литий-ионных аккумуляторных батарей в Калининградской области.

"Мы будем тиражировать эту технологию, тиражировать ее в России. Уже есть интерес, в том числе и юридически значимые договоренности с нашими зарубежными партнерами", - отметил Лихачев.

По его словам, Белоруссия, Киргизия, Узбекистан, Египет, Турция, страны Юго-Восточной Азии выходят с предложениями дополнить компетенции Росатома по строительству атомных электростанций соответствующими накопительными мощностями.

"И в эти страны мы придем с этой технологией. Мы будем продолжать усовершенствовать и технологический, и экономический параметры нашей продукции. Мы умеем не только теперь вырабатывать эту электроэнергию, но и ее сохранять и максимально эффективно доводить до потребителя, будь то гражданин, промышленные предприятия или целые региональные энергосистемы", - добавил он.

О проекте

Первая в стране гигафабрика литий-ионных аккумуляторных батарей мощностью 4 ГВт/час в год располагается в Неманском районе Калининградской области. Проектная мощность позволяет обеспечить батареями до 50 тыс. электромобилей. Проект строительства реализовал топливный дивизион Росатома (бизнес-направление "Накопители энергии").

Гигафабрика является предприятием полного цикла - от производства литий-ионных ячеек до готовых аккумуляторов. Современное высокотехнологичное оборудование обеспечит выпуск одной батарейной ячейки всего за 1 секунду. Новое предприятие создаст более 1,2 тыс. рабочих мест, вместе с сопутствующими производствами работу получат около 1,5 тыс. человек.

Со стороны Росатома проект по реализации систем накопления энергии ведет отраслевой интегратор - компания ООО "Рэнера". Производство размещается на участке площадью 23,6 гектара. Протяженность производственных линий гигафабрики - 2,5 км.