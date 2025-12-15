В "Валдае" заявили, что санкции ЕС не повлияют на деятельность клуба

Решение было ожидаемо, сообщил ТАСС директор по научной работе "Валдая" Федор Лукьянов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Санкции Евросоюза против представителей международного дискуссионного клуба "Валдай" никак не повлияют на его деятельность, решение было ожидаемо. Об этом заявил ТАСС директор по научной работе "Валдая" Федор Лукьянов.

"Никак [не повлияют], - подчеркнул он. - Мы ожидали, что это в какой-то момент случится. Мы как работали, так и будем работать".

Лукьянов добавил, что сам он давно по собственной воле не ездит в Европу "без всяких санкций".

Ранее в черный список ЕС попали Лукьянов, председатель совета Фонда развития и поддержки дискуссионного клуба Андрей Быстрицкий, программный директор клуба, генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, декан факультета международных отношений МГИМО МИД РФ, эксперт клуба Андрей Сушенцов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба Дмитрий Суслов.