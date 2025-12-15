Эксперт Первушин: "репарационным кредитом" ЕС загоняет себя в ловушку

Логика главы дипслужбы ЕС Каи Каллас не работает, отметил политолог

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Евросоюз попал в ловушку с активами России, решение о финансировании Украины за их счет ударит по бюджетам европейских стран и по позициям лидеров, которые его поддержат. Такое мнение ТАСС выразил политолог Борис Первушин, комментируя заявление главы дипслужбы ЕС Каи Каллас.

По прибытии на плановую министерскую встречу Евросоюза в преддверии саммита 18-19 декабря, где лидеры хотят согласовать финансирование Украины в 2026-2027 годах, Каллас заявила, что странам ЕС становится все более сложно достичь договоренности по экспроприации активов России под видом "репарационного кредита", но этот вариант для Еврокомиссии единственный, договориться об эмиссии евробондов не получится.

Как считает Первушин, Евросоюз сам себя загнал в ловушку. "Финансировать Украину за счет европейских налогоплательщиков он не может, выйти из конфликта политически - не готов, а потому все чаще начинает рассуждать за пределами собственных законов и правил", - сказал эксперт.

По его мнению, такой путь может дать краткосрочный эффект, но стратегически лишь ускорит утрату доверия к Европе как к предсказуемому и безопасному экономическому пространству. "Каллас рассуждает вроде бы логично: если Европа не готова занимать сама у себя, деньги нужно искать на стороне. Фактически - за счет воровства российских активов. Такой подход является признанием кризиса европейской финансово-правовой модели", - сказал он.

По словам собеседника агентства, под удар ставится базовый принцип неприкосновенности государственной собственности, на котором десятилетиями держалось доверие к европейской юрисдикции. "Создание подобного прецедента неизбежно заставит другие государства задуматься, стоит ли хранить свои резервы в западных институтах. В конечном счете это решение все равно ударит по бюджетам стран ЕС и по политическим позициям тех лидеров, кто его поддержит - только не напрямую, а опосредованно и в куда более крупных масштабах. Логика еврокомиссарши сработает, но совсем не так, как ей хотелось бы", - отметил политолог.

Он обратил внимание, что как только внутри Евросоюза начинается разговор не об абстрактных ценностях, а о конкретных деньгах, политический консенсус быстро распадается. "Даже в вопросе Украины, самой консенсусной теме для европейских элит. Рисковать собственными средствами, а значит и рейтингами, никто из европейских лидеров не готов", - заключил Первушин.